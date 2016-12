Groenhorst tekent convenant voor meer koeien in de wei

BARNEVELD - Koeien in de wei. Het is een plaatje dat hoort bij de Nederlandse cultuur. In de veehouderijopleidingen wordt sinds jaar en dag het vak beweiding gegeven. Toch zag je in de afgelopen 20 jaar een sterke teruggang van koeien in de wei. Groenhorst vindt het belangrijk voor de veehouderij dat de koeien buiten blijven lopen. Daarom heeft Groenhorst samen met Provincies Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en Zeeland, Louis Bolk Instituut, Nordwin College en Terra MBO, het convenant weidegang ondertekend.

Daarmee komt het aantal partijen dat op initiatief van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie de weidegang wil bevorderen op 73. Betrokken partijen zijn behalve melkveehouders en zuivelondernemingen onder anderen de overheid, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties.

Het is veel gemakkelijker om de koeien op stal te voeren. Je kunt dan de dieren iedere dag een uitgebalanceerd rantsoen geven zodat de gezondheid en productie gewaarborgd is. In 2015, 2016 zie je een kentering. Van 77,8% in 2014 zie je nu weer 78,9 % van de bedrijven die weidegang toepassen. Dat houdt in dat afgelopen jaar er 300 bedrijven weer opnieuw zijn gaan weiden. Dit wordt veroorzaakt door sociale en financiële prikkels die veehouders aansporen om de deuren van de stal weer open te zetten.

Wanneer de dieren in de weide lopen is het veel lastiger om ze precies op de norm te voeren. De opname, de kwaliteit van het gras is iedere dag weer anders. Er wordt meer gevraagd van het management van de veehouder. Beweiden is veel meer dan deuren van de stal open zetten en de koeien maar buiten te laten lopen.

Toch is het aantal weidekoeien ook dit jaar weer iets toegenomen. De toename is voor een belangrijk deel te danken aan het aantal melkveebedrijven dat voor het eerst is gaan weiden. Op meer dan 300 melkveebedrijven besloten veehouders de koeien weer buiten te laten lopen, terwijl zij eerder de koeien het hele jaar door op stal hielden. De toename van het aantal nieuwe weiders is een gevolg van de acties die partijen in de zuivelketen ondernemen om weidegang in de melkveehouderij te stimuleren. Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen en brengen zij meer producten van weidemelk op de markt.