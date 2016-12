BARNEVELD - December is dé periode van gezelligheid. Daarom hebben we De Jonge Woont gevraagd in de ontmoetingsruimte een sfeervolle kamer in te richten die een heerlijk winters gevoel oproept. Natuurlijk laten we deze kamer niet onbenut. Op 16 & 23 december van 15.00-16.00 uur werd / wordt er onder het genot van warme chocolademelk met slagroom èn wat lekkers voorgelezen aan volwassenen. Kom ook gezellig langs. Van tevoren aanmelden is niet nodig.