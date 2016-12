BARNEVELD - Vrijdagochtend waren leerlingen van De Meerwaarde in Nebo om onder leiding van fysiotherapeuten te ervaren hoe het is om als slechtziende oudere "hobbels" te nemen.

Een ziende leidde een "slechtziende" over obstakels. Één stoere jongen dacht het wel even alleen te kunnen, dat viel 'm dus tegen!