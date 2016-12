BARNEVELD - Een kerstmarkt in een calvinistisch dorp? Vanzelfsprekend is het niet, maar niet geprobeerd is altijd verloren. Het is in Barneveld tenminste niet zo'n zielige vertoning geworden met kooplieden van de rommelmarkt in een hal op een bedrijventerrein. Echte traditionele houten huisjes in het centrum van de stad (het dorp), dat oogt meteen al veel beter! Nu nog de Rijnlandse 'Gelassenheit', die er ook bij hoort... die komt nog in de loop der jaren.