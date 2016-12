KOOTWIJK.- Zo'n 30 kramen stonden afgelopen zaterdag op De Brink in Kootwijk opgesteld tijdens de Kerstmarkt. Er waren allerhande snuiterijen te koop maar ook heerlijke erwtensoep en kleding voor de koude wintermaanden. Ook de Ned. Hervormde kerk was geopend. De berlangstelling voor de markt was weer groot en terecht werd de Kerstmarkt de gezelligste Kerstmarkt van de Veluwe genoemd.