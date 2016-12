ZWARTEBROEK - Het Kerstconcert in Zwartebroek was voor het eerst met 3 muziek- en zanggroepen georganieseerd, Say Yes Message en Muziek vereniging Elkander Getrouw. De kerk was bomvol; het hele dorp zat in de kerk en genoot van het optreden van de gezamelijke groepen. Het was een zeer geslaagde avond en na afloop was er gratis een drankje en een hapje voor iedereen en daar werd goed gebruik van gemaakt.