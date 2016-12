3fm serious request glazen huis voert actie in barneveld 7500 euro

BARNEVELD - Radio 3FM Serious Request voerde vandaag, maandag 19 december 2016, actie in Barneveld. Vanmorgen is de goede doelenactie van start gegaan. Het doel was om vanavond op het Torenplein met 10.000 eieren het grootste ei van Nederland 'te leggen'. De gemeente Barneveld en de Barneveldse Middenstandsvereniging (BMV) riepen inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers op om eieren te kopen en zo bij te dragen aan het goede doel: hulp aan kinderen in Afrika met longontsteking.

De opbrengst was uiteindelijk 7500 euro. Dat werd bekend gemaakt in aanwezigheid van wethouder Gerard van den Hengel. De brandweer zette het torenplein in het licht met een hoogwerker. Vanaf de toren werden tv-opnames gemaakt die uitgezonden werden bij Serious Request.

Edcar Vermeulen was er met zijn heteluchtballon en een brander. Het Barneveldse saxofoonorkest SaxUs speelde ter verhoging van de feestvreugde. De gesponsorde eieren mochten vanavond afgehaald worden, de rest gaat naar de Voedselbank.



Be Active is er de hele dag enthousiast voor in touw geweest en blies vanavond àààlle waxinelichtjes weer uit en ruimde de hele boel op.

3FM Serious Request 2016 vraagt dit jaar aandacht voor een stille ramp, die elke 35 seconden een kinderleven eist: longontsteking. Elk jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan deze aandoening. Kinderen die eenvoudig te redden zijn met de juiste behandeling en goede informatie.

Tijdens de actie van 3FM Serious Request wordt iedere dag een gemeente in Nederland bezocht om te bekijken of en welke actie wordt gevoerd. Vandaag kwam 3FM Serious Request dus naar Barneveld.



Grootste ei van Nederland

De gemeente Barneveld en de Barneveldse Middenstandsvereniging (BMV) hebben de handen inééngeslagen en legden op het Torenplein het grootste ei van Nederland. ,,We hebben 10.000 eieren gekregen van EiCom Barneveld (www.eicom.nl). Een groots gebaar dat wij erg op prijs stellen", zegt wethouder Gerard van den Hengel. ,,Inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers kunnen een bijdrage doen. Voor elke € 5,- (of meer) die wordt gedoneerd wordt één traytje eieren op het plein gelegd", vult centrummanager Karelien Druijff aan. ,,We hopen natuurlijk dat veel inwoners dat komen doen, bijvoorbeeld als ze tóch even bij de kerstmarkt rond de kerk komen kijken."

Voor meer informatie, kijk op www.3fm.nl/barneveld. De actie is mede mogelijk gemaakt door de Barneveldse Middenstandsvereniging (BMV), EiCom Barneveld (Eieren en Eiproducten), Van Iwaarden Artwork en Be Active.