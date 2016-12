Bouw 14 sociale huurwoningen Wildzoom na de zomer van start

BARNEVELD - De bouw van 14 sociale huurwoningen aan de Wildzoom in Barneveld start naar verwachting na de zomer komend jaar. De woningstichting gaat samenwerken met Van Wijnen. Het ontwerp is aangepast en akkoord en sluit nu beter aan op de uitstraling van de omgeving. Verder zijn extra duurzaamheidsmaatregelen opgenomen in het ontwerp. Woningstichting Barneveld is blij met deze volgende stap in het proces.

De woningstichting selecteerde Van Wijnen vanwege de ervaring die zij hebben met het extra duurzaam maken van woningen. De woningen aan de Wildzoom zijn straks voorzien van energiezuinige installaties, verbeterde isolatiematerialen en zonnepanelen.

Nu het ontwerp is aangepast inclusief duurzaamheidsmaatregelen en de aannemer is geselecteerd, start de bestemmingsplanprocedure in januari 2017. De gemeente organiseert een inloopavond. Afhankelijk van het verloop van de procedures start de bouw naar verwachting na de zomer 2017.



Extra duurzaamheid

Op de voormalige locatie van de Eben Haëzerschool aan de Wildzoom gaat Woningstichting Barneveld veertien sociale huurwoningen bouwen. Het gaat om tien eengezinswoningen en vier beneden- en bovenwoningen. Zowel de reacties van de omwonenden op het voorontwerp bestemmingsplan tijdens de inspraakprocedure eerder dit jaar, als de wens voor extra duurzaamheid vroegen om een aanpassing van het ontwerp.



Buurtkamer

Naast de woningen komt een buurtkamer. De buurtkamer moet een alternatief worden voor de speel- en ontmoetingsplek voor de wijk, die de school eerder vervulde. Zowel Woningstichting Barneveld als Welzijn Barneveld hebben toegezegd mee te willen werken aan het slagen van dit project. De woningstichting neemt de kosten van de bouw en het plaatsen van de buurtkamer voor haar rekening. Welzijn Barneveld staat Stichting Buurtkamer Zuid III met raad en daad bij, bij de exploitatie en het beheer van de buurtkamer.