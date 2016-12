Icare geeft bloemen voor prijsvraag

KOOTWIJKERBROEK - Ook dit jaar was Icare weer aanwezig op de jaarlijkse winterfair in Kootwijkerbroek. Naast informatie over de verschillende soorten zorg die Icare verleent, was er een leuke prijsvraag voor de bezoekers georganiseerd.

Tijdens de fair trok een grote gezwachtelde beer op de Icare kraam de aandacht van bezoekers. De prijsvraag luidde: 'Hoeveel meter zwachtel zit er om deze beer?' Mevrouw Hazeleger raadde het exact en ontving daarom een mooie bos bloemen.

Icare verleent met kleine wijkteams in Kootwijkerbroek en omgeving dag en nacht thuiszorg aan mensen die dat nodig hebben. Heeft u vragen over onze zorgverlening of wilt u meer informatie? Neem contact op met Icare in Kootwijkerbroek via (0318) 65 07 77 (24 uur per dag bereikbaar).