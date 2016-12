De Bunte Vastgoed - schooldamtoernooi DVV

VOORTHUIZEN - Dam Vereniging Voorthuizen (DVV) organiseert dit jaar weer het De Bunte Vastgoed - schooldamtoernooi. Het evenement vindt plaats in de kerstvakantie op woensdagmiddag 4 januari 2017 in het dorpshuis 't Trefpunt aan de Roelenengweg. De aanvang is om 13:00 uur en om ongeveer 16:00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

Voor elke groep zijn er weer prijzen te verdienen, terwijl de leerlingen die niet voor een prijs in aanmerking komen in ieder geval niet met lege handen naar huis worden gestuurd. Voor de school die de beste prestatie neerzet is de wisselbeker te winnen. Op dit moment is deze beker in handen van de Van den Berghschool.

Het toernooi staat open voor alle leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. De kinderen van alle basisscholen van de Gemeente Barneveld kunnen hier aan mee doen. Deelname is gratis en als men zich nog niet via de school opgegeven heeft, kan men zich nog opgeven via stijnovereem@hotmail.com. Toeschouwers zijn ook de hele middag welkom.

Om goed voorbereid aan het toernooi deel te nemen wordt er een trainingsochtend georganiseerd. Deze trainingsochtend zal plaatsvinden op 27 december in 't Trefpunt van 10.00 – 12.00 uur. Voor de trainingsochtend hoeft men zich niet aan te melden. Op deze ochtend zullen meerdere leden van DVV jullie 'tips en trucks' geven over het dammen. Eén van de trainers is Stijn Overeem. Stijn is vorig jaar derde van Nederland geworden bij de junioren en heeft meegedaan aan het EK en WK: van hem valt dus veel te leren!