Meerwaarde maakt schoon bij Pluimveemuseum

BARNEVELD - Woensdag 14 december hebben wederom drie eerste klassen van het praktijkonderwijs ervaren, hoe het is om stage te lopen, zo meldt de nieuwsbrief van De Meerwaarde deze week.

Deze keer maakten ze de buren van de school bij het pluimveemuseum blij! De sterke jongens mochten buiten het 'grove werk' doen zoals de muren schoonmaken en het terrein vegen. Voor de meiden waren er klusjes die met meer voorzichtigheid moesten gebeuren, zoals vitrinekasten schoonmaken met eierdopjes in alle soorten en maten.

In het museum was veel werk te doen, want hoe hard er ook gewerkt werd, er was altijd wel weer een nieuw klusje! Wat is er veel schoongemaakt! De vrijwilligers bij het pluimveemuseum waren blij met alle hulp "Als wij te oud worden om hier te werken, kunnen jullie het zo overnemen!" Wie weet!