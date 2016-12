Dorpsvisie Voorthuizen op de kerstmarkt: denk mee!

VOORTHUIZEN - Onder de naam Dorpsvisie Voorthuizen is Plaatselijk Belang bezig met het ontwikkelen van een toekomstbeeld van Voorthuizen. Tijdens de kerstmarkt op 23 december aanstaande staat Dorpsvisie Voorthuizen met een stand op het Bunckmanplein. Voorthuizenaren kunnen daar hun ideeën kwijt over de toekomst van het dorp. Dorpsvisie Voorthuizen hoopt met veel inwoners te kunnen spreken.

"We willen een beeld schetsen van de toekomst van ons dorp" legt Elvia van de Berg, projectleider, uit. "Wat vinden mensen belangrijk, waar zijn zij trots op, wat hebben zij nodig? Om hierachter te komen, halen we informatie op bij de inwoners van Voorthuizen. Dit doen we via verschillende kanalen, zoals social media, onze website en met een stand op de kerstmarkt om mensen persoonlijk te spreken."

Na de jaarwisseling zullen zogenaamde 'Voortlopers' langs de deuren gaan om nog meer meningen en ideeën op te halen. Deze worden samengebracht tijdens de Visiedag op 25 maart 2017. In nauwe samenwerking met de gemeente Barneveld zal op die dag de dorpsvisie gemaakt worden.