Sportief in Barneveld: Wandelen: sociaal, gezellig, gezond

Door Leo Polhuys

VOORTHUIZEN - Iedereen in onze regio kent het Wandelfestijn dat jaarlijks in Voorthuizen wordt gehouden. De laatste edities trokken zo'n zeshonderd tot achthonderd wandelaars. De organiserende Stichting Schuitema Accountants Wandelactiviteiten hoopt tijdens het volgende festijn, op 20 mei, het magische aantal van duizend te halen.



De stichting is dertien jaar geleden opgericht en al die tijd is secretaris Anneke van Donselaar al actief. ,,Wandelen is zó 'n fijne sport,'' zegt ze. ..Het is een sociale sport omdat je altijd met anderen loopt, het is gezond, je bent lekker buiten en bovendien is wandelen ontspannend.''



Nijmegen

De wandelactiviteiten spelen zich het hele jaar door af op maandag- en donderdagavond. Op beide avonden wordt tien kilometer gelopen. Donderdag wandelen de recreanten.

Anneke: ,,Het hele jaar door wordt er ook getraind voor meerdaagse wandelevenementen. Zo doet een groep van zo'n dertig wandelaars, onder wie ikzelf, jaarlijks mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Erg leuk! Ook zijn er het hele haar door nevenactiviteiten zoals de Smultocht die we onlangs hebben gehouden."

Goed doel

"We zijn nu alweer druk met de voorbereiding van het volgende Wandelfestijn. Dit wordt geheel door onze eigen vrijwilligers verzorgd, van de start tot en met de eindstreep en de catering. De opbrengst van het evenement gaat elk jaar naar een goed doel."

Het doel voor de komende editie van het Wandelfestijn is nog niet vastgesteld.