'Kom uit de luie stoel en visitVoorthuizen!'

VOORTHUIZEN - Wat begon als een leuk extraatje voor de koopavond voor kerst is inmiddels al uitgegroeid tot een evenement op zich, de kerstmarkt in het centrum van Voorthuizen. Aanstaande vrijdag voor de 3e keer georganiseerd door de OndernemersVereniging Voorthuizen (OVV).

Een klein comité van 5 personen is al geruime tijd bezig om alles ook dit jaar weer tot in de puntjes te verzorgen. Dit comité bestaat uit Robert Batenburg (Bruna), Roland Hartkamp (HuboXL), Anton Kooijman (PhoneHouse), Mark van Beek (Van Beek Mode) en als enige dame in het midden Adriëlle Brink (Lounge3) die de heren wat in toom probeert te houden. Voor deze kerstmarkt werkt de OVV samen met Ansja Events uit Rijssen die o.a. de boekingen beheert.

De kerstmarkt bleek in 2014 behoorlijk aan te slaan, een onverwacht groot succes. De meeste evenementen in de regio zijn al geweest in de weken voor kerst maar dan blijkt het toch wel erg gezellig te zijn als er nog een extraatje komt in Voorthuizen. Veel mensen zijn die dagen vrij en vinden het dan gezellig om er samen nog op uit te gaan. Is het niet voor het aanbod, dan is het wel voor de sfeer en het ontmoeten van bekenden.

Elk jaar komen er weer meer kramen door het centrum van Voorthuizen heen. "We hebben geprobeerd om het winkelcentrum meer te betrekken bij de activiteiten door de markt langs de Hoofdstraat op de wandelpromenade te bouwen. Hierdoor ontstaat een lang lint vanaf "De Daltons" naar het "Horecaplein" met aan de ene kant de kramen en de andere kant de winkels, die tegelijk koopavond hebben. En dan steken we over naar het Bunckmanplein waar we verder gaan. Dit jaar lijkt het weer mee te vallen dus verwachten we ruim 100 plaatsen te kunnen vullen met een heel divers aanbod. Uiteraard de kerst gerelateerde spullen zoals kaarsen, cadeauartikelen, verlichting, decoratie, enz. maar ook meer alledaagse artikelen zoals kleding, cosmetica, elektronica, huis-, tuin- en keukenartikelen, enz, enz.

Ook wordt er wat ruimte ingepland voor maatschappelijke doelen met dit jaar bijv. Dorpsvisie Voorthuizen. Uiteraard wordt ook de inwendige mens niet vergeten en is er een ruim aanbod in lekkere hapjes zoals oliebollen, braadworsten, hamburgers, loempia's, enz, enz. En voor het betere culinaire gebeuren hebben we altijd nog onze eigen horeca met bijv. erwtensoep, pannenkoeken en completere gerechten.

Er zijn dit jaar ook wat nieuwe elementen toegevoegd voor een meer complete beleving. Toneelvereniging De Voortse Lelie zal een levende kerststal verzorgen waarbij het kerstverhaal vertolkt zal worden. Met wat levende dieren erbij voor het plaatje. En voor de kinderen wordt er heel leuk geknutseld in samenwerking met Kinderopvang De Bijdehandjes. Hiervoor staat een kraam t.h.v. Lounge3, vlakbij de draaimolen. Als de kinderen plezier hebben, kunnen de ouders het gadeslaan vanaf één van de verwarmde terrasjes. Op het muzikale vlak zal een koor van Evangeliegemeente De Kandelaar kerstliederen ten gehore brengen maar er loopt ook een grote kerstmannenband rond voor de swingende noot.

Van de kraamhouders wordt verwacht dat zij de boel een beetje leuk aankleden en verlichten. En bij goede omstandigheden staan er ook her en der wat vuurkorven. En met de feestverlichting plus de grote verlichtte bomen in het dorp is het plaatje pas echt compleet. Samen gezellig de laatste weken van het jaar beleven. Zowel de toegang als parkeren is gratis. Het is dus niet voor niets dat het publiek Voorthuizen van heinde en verre kan vinden. Van 14:00 tot 21:00 uur, daarna gaat de horeca verder. "Dus kom uit de luie stoel en visitVoorthuizen!" zo is het motto.