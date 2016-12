Spoorzoeken: Moderne reislogica

Geland op JFK reis ik richting Manhattan gedeeltelijk met de AirTrain. Weinig ingewikkelds totdat je over wilt stappen op de metro. Maximaal gebruik maken van de zevendaagse metropas. Maar wat blijkt, deze pas is pas te verkrijgen na het poortje waar ik nog voor sta, op een verder identieke machine.

Ook als reiziger breng je beperkingen mee. Voor een creditcardbetaling moet je bijvoorbeeld een Amerikaanse 'zipcode' weten. En ik maar niet begrijpen waarom de pincode van mijn creditcard stelselmatig geweigerd wordt. Gelukkig staat er op zo'n moment altijd een rijtje ongeduldige reizigers achter je die met de meest onhandige adviezen proberen de toegang tot het apparaat zo snel als mogelijk voor zichzelf te veroveren. Ik heb mijn enkeltje Brooklyn uiteindelijk met meegebracht papiergeld weten te bemachtigen. De volgende dag alsnog de gewenste weekkaart verkregen, geschikt voor bus, metro, en ja, zelfs kabelbaan. Ideaal als het werkt!

De fiets is nu overigens definitief doorgebroken in New York. Met de Citibike koers je in etappes langs honderden dockingstations die over de stad verspreid staan. Maar ja, dan is het wel handig om de bijbehorende app te kunnen gebruiken zodat je het volgende station binnen 20 minuten weer gevonden

kunt hebben. En daar sta je dan mooi te kijken als toerist, want die MB'tjes zijn buiten Europa nog steeds peperduur. Dit voorzien hebbende, had ik een Amerikaans simkaartje aangeschaft om op z'n Nederlands toch lekker rond te kunnen fietsen, navigeren en de beste restaurantjes met TripAdvisor te kunnen opsporen.

Na een bezoek aan 'The real little Italy' in The Bronx, 'Wat komt u hier eigenlijk doen?', willen we terug met de Express bus naar Manhattan. Daar is dan ook weer zo'n typische oplossing voor bedacht.

Anders dan normaal, moet het kaartje nu in de bushalte worden ingecheckt en krijgen we een bonnetje. De chauffeur begeleidt ons in alle rust, van achter het stuur door de openstaande deuren, door de stappen heen en we kunnen alsnog mee. De door ons vertraagde express komt overigens niet ver. Het betreft een lokale express. Inwoners van Manhattan komen niet in The Bronx en vice versa geldt precies hetzelfde. Alleen wij als toeristen doen dat, want die komen wel overal.

Misschien is dat wel de gein van reizen, het ongewone maakt het juist interessant en je hebt nog eens een verhaal. Want waarom mijn pinpas het bijvoorbeeld niet deed? Die moet je tegenwoordig ook in je app activeren voor buiten Europa! En ja, ook daar heb je dan weer zo'n databundel voor nodig.