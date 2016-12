Dominee-effect: Kerstboom in de kerk

Een of twee jaar geleden hadden we een principiële discussie in de kerkenraad: waarom staat er tijdens de Kerstperiode een kerstboom in de kerk? In de loop van de tijd wijzigt de samenstelling van de kerkenraad en het is goed dat er mede daardoor vragen gesteld worden als: 'Waarom doen we het zoals we het doen?' Sommigen vonden de kerstboom een heidens symbool, dat niets te maken heeft met de geboorte van Christus. Anderen vonden het nu eenmaal bij Kerst horen en weer anderen maakte het niet zoveel uit.

Heidendom en christendom, er is al veel over nagedacht en geschreven in de afgelopen eeuwen. Als christenen staan we ook allemaal op een andere manier in de wereld. De ene kerk probeert zo zuiver mogelijk het heidendom uit te bannen en zo zuiver mogelijk te leven. Dat betekent je terugtrekken achter veilige muren om je te beschermen tegen de wereld, hoewel dat in deze digitale wereld nauwelijks noch echt mogelijk lijkt.

Andere gelovigen, waaronder ikzelf, kiezen meer voor een open omgang met de cultuur waarin we leven. Niet de verdediging achter muren staat centraal maar de openheid naar anderen, waarbij de openheid naar God en broeders en zusters van levensbelang is om niet omver geblazen te worden door de machten en krachten vanuit het heidendom.

De uitkomst van onze discussie twee jaar geleden had als resultaat dat de kerstboom bleef staan. We ontdekten dat Kerstfeest van oorsprong een heidens midwinterfeest is. Waarbij onze voorouders vierden dat de kortste dag achter de rug was. Daarbij ontstak men veel licht in deze meest donkere periode van het jaar. Men vierde dat vanaf eind december het licht steeds sterker zou worden en uiteindelijk het voorjaar zou brengen. Vandaar ook alle symbolen van licht die nu nog steeds met Kerst gebruikt worden. Christelijke verkondigers die het evangelie in Europa brachten wilden dit heidense feest afschaffen. Maar toen het hardnekkige verlangen naar licht sterker bleek dan de voorschriften van de zendelingen, heeft men dit heidense feest omgevormd tot het geboortefeest van Christus. En die dubbele oorsprong is nog steeds aan alles te merken. Ook nu het aantal christenen in ons land snel daalt, blijft het Kerstfeest als lichtfeest en gezellig familiefeest zijn aantrekkingskracht onverminderd houden.

Dit jaar vieren we in onze kerk trouwens voor het eerst Kerst zonder kerstboom. Niet omdat de principiële bezwaren van een aantal kerkenraadsleden uiteindelijk toch de doorslag hebben gegeven. Maar omdat een voorbereidingscommissie een alternatieve ster mooier vond. In ieder geval mooier dan de kerstboom die er de laatste jaren stond. Een heel praktisch argument wat uiteindelijk de doorslag gaf.

De ster als symbool van licht vervangt de boom van licht. Natuurlijk kun je de ster beter verbinden met een aantal Bijbelteksten waarin de morgenster voorkomt en de wijzen uit het Oosten die Christus vinden via een ster. Maar dat argument heeft geen rol gespeeld begreep ik.

Ik geniet van onze kerstboom in de huiskamer, maar zal de boom geen seconde missen in de kerk. Want uiteindelijk gaat het om het licht wat via Jezus in deze wereld gekomen is. Voor heidenen die er soms een potje van maken, voor wie het leven soms donker en zwaar is. Maar het gaat voorjaar worden, er komt zelfs een grote zomer aan!