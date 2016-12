Topplek wildspieden midden op de Veluwe

VIERHOUTEN - In de bossen bij Vierhouten staat de Wildarena Hemellootjes. Een plek die alles heeft om wild te zien, een wildakker, beschutting, ruimte en rust.

Vanuit deze wildobservatiepost heb je een adembenemend uitzicht op een open plek met een waterpartij waar edelherten, wilde zwijnen, moeflons, reeën en damherten zich graag laten zien.

Daarmee is dit de enige observatiepost op de Veluwe, waar je deze vijf wilde dieren kunt zien. De Wildarena is alleen onder begeleiding van de natuurgids van Staatsbosbeheer te bezoeken. Na een korte inleiding, onder het genot van een kopje koffie/thee, wandel je onder leiding van de Natuurgids vanuit het dorp Vierhouten naar het bos. Via een spannend, donker en slingerend pad kom je bij deze unieke plek waar we zo stil mogelijk plaats zullen nemen op de bankjes. Je verblijft hier ruim een uur, in de hoop de wilde dieren te bespieden. Als de zon onder is, wandelen we gezamenlijk weer terug.



Data: Zaterdag 14 januari, Zaterdag 18 februari, vrijdag 3 maart



Alleen online te reserveren: http://www.staatsbosbeheer.nl/hemellootjes



Starttijd: varieert gedurende het seizoen, ziet u bij aanmelden.

Startlocatie: Vierhouten

Duur: +/- 2,5 uur.

Kosten: volwassenen € 14,95 kinderen van 10 t/m 12 jaar € 12,95



Deze excursie is ook op aanvraag voor groepen te reserveren. Groepsprijs € 250,00 max. 20 personen. Info en reserveren groepen: veluwe@staatsbosbeheer.nl



Tip:

• niet ritselende, donkere kleding

• geen parfum of aftershave

• een verrekijker mee

• honden zijn op deze excursie niet toegestaan

• niet geschikt voor minder-validen en kinderen onder de 10 jaar