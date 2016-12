Meervoudig gehandicapte kinderen hebben de dag van hun leven

DE GLIND - Dolfijnen trainen, wie droomt er niet van? Normaal gesproken is dat al lastig, maar voor de 5 meervoudig complex gehandicapte kinderen en jong-volwassenen van wooninitiatief De Wijde Mantel werd deze droom op 9 december jl werkelijkheid en werd er verder gekeken dan alle onmogelijkheden tijdens een spectaculair jubileumfeest.



Nora, Mees, Pascal, Chadiyyah en Lucas wonen met hun ouders in Wooninitiatief De Wijde Mantel. Een woonerf met 6 gezinswoningen in De Glind bij Amersfoort. Woningen die speciaal

gebouwd zijn om als compleet gezin samen te (blijven) wonen met een meervoudig complex gehandicapte zoon of dochter. Zelfstandigheid en onafhankelijkheid als in een gewone straat.

Met de kracht van een wooncollectief vanwege de aangepaste woningen en gemeenschappelijke voorzieningen. Wooninitiatief De Wijde Mantel bestaat 10 jaar. Om dat te vieren is voor de bewoners, allen meervoudig complex gehandicapte kinderen, een onvergetelijke feestdag vol bijzondere ontmoetingen georganiseerd door Quirine Stinga, een van de begeleiders van de kinderen.

Het Dolfinarium

Het was voor iedereen een verrassing wat er zou gebeuren, maar bij afslag Harderwijk hadden sommigen al wel een vermoeden… Het Dolfinarium is normaal gesloten voor publiek in de winter, maar voor deze speciale gelegenheid hebben ze de deuren even geopend en werden de kinderen en hun gezin als VIP verwelkomd met een ontbijtbuffet naast een enorme glaswand waar de dolfijnen nieuwsgierig kwamen kijken.

Gedurende het ontbijt mochten de kinderen om de beurt op het trainersplatform met een van de dolfijnen spelen. Daar waar anders nooit bezoekers mogen komen. Spannend! Leuk! Het

was een bijzondere interactie… Normaal kunnen bezoekers met lieslaarzen aan in het buitenbassin staan om dicht bij de dolfijnen te zijn. Voor deze specifieke doelgroep was dat niet mogelijk. In nauw overleg tussen Quirine en het Dolfinarium is een uniek programma bedacht om de kinderen het contact met de dolfijnen te laten ervaren. "Ik heb van alle kinderen opgeschreven wat de risico's voor het kind en de dolfijn zou kunnen zijn." Gelukkig schrok dit het Dolfinarium niet af. Integendeel, ze bedachten dat een kind op een mat bij de trainer op het platform in het binnenbad kon liggen.

De dolfijnen gingen heerlijk naast hen liggen en lieten zich aanraken, maakten gekke geluiden, lachten, vingen ballen en maakte mooie sprongen. Erg indrukwekkend voor de kinderen die

vaak "op afstand" minder van de wereld meekrijgen dan een benadering van (heel) dichtbij. Wauw, wat een ervaring zo oog in oog met die lieve dolfijnen. Natuurlijk was het soms ook erg

spannend.

Massage, theater en dansen

Ook in de middag was er een geweldig feestprogramma. Toen de kinderen en hun ouders rond de lunch weer thuiskwamen, stonden in de gemeenschappelijke woonkamer twee masseuses te wachten. Iedereen die wilde kwam aan de beurt voor een relaxte massage. Die ontspanning was wel even nodig na zo'n bijzondere ochtend, maar de dag viel van hoogtepunt in hoogtepunt.

Om 15:00 begon Jos Metselaar een belevingstheater vol met licht- en geluideffecten. De kinderen werden allen actief betrokken bij de reis op een piratenschip, compleet met 'rum' en

een schat. "Ik heb onze kinderen zelden zo ademloos en rustig zien kijken en meedoen. Geweldig!" zei een van de ouders.

Toen het belevingstheater was afgelopen stond in de binnentuin een houtvuur met een ketel glühwein klaar en al snel kwam de cateraar met de borrelhapjes die daarna vervangen werden

door diverse hapjes tijdens de High Wine.

Nu denk je dat ze met een ontmoeting met een dolfijn, een massage, een theatershow en heerlijk eten alles wel gehad hadden. Maar nee hoor, volgens één van de kinderen begon het

hoogtepunt pas daarna: buikdanseres Anneke Berkelaar die in het donker de kamer binnenkwam versierd met lichtjes en een prachtig kostuum wat ze ook nog in de wierrook had

gelegd, zodat de kinderen die minder goed konden zien haar wel konden horen en ruiken. Wat een sfeer! Het eindigde met een swingend feestje waarbij iedereen (ouders en kinderen) met

van die mooie doeken met belletjes door de kamer danste.