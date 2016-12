27 januari: Beleef Landleven in de bibliotheek Op vrijdag 27 januari geven vier redacteuren van Landleven in de Barneveldse

Landleven is hét magazine dat inspiratie biedt voor buiten wonen en buiten leven. Er is uiteenlopende informatie in het blad te vinden om het leven net een beetje aangenamer te maken dan het al is. Met heerlijke recepten, creatieve DIY-ideeën en uiteenlopende tips om buiten mee aan de slag te gaan. Op vrijdag 27 januari kunt u een aantal redacteuren van het blad in levende lijve ontmoeten en samen met hen aan de slag gaan.

Kleine proeverij

Redacteur Esther van Middendorp zal deze avond de aftrap doen en u meenemen in de wereld van Landleven waarin zij zal vertellen over de oorsprong van Landleven en hoe het blad tot stand komt. Gedurende de avond kunt u nader met haar kennis maken en brandende vragen aan haar voorleggen.

Klaske Bakker zal deze avond laten zien hoe u van eerlijke ingrediënten heerlijke pompoensoep kunt bereiden en hoe eenvoudig het is om havermoutkoekjes te maken. Uiteraard kunt u de producten ook proeven.

Mini-workshops

Redacteuren Alie van Veldhuizen en Angela Groenbos verzorgen op deze avond elk twee workshops. Alie geeft een mini-workshop 'Sneeuwballen' maken. Tijdens de workshop van Angela kunt u aan de slag met een

persoonlijk teeltplan voor uw tuin. Zij helpt u op weg met informatie over planten en/of groenten die goed samengaan, fraaie combinaties, vruchtwisseling, behoeftebepaling, voor- & nateelt en tips & trucs.

Per workshop is er plek voor maximaal 20 mensen. Meld u dus tijdig aan als u zeker wilt zijn van deelname. Aanmelden kan bij de balie in de bibliotheek of stuur een mail naar: info@bibliotheekbarneveld.nl.

Praktische informatie

Toegang tot deze gezellige avond die van 18.00 uur tot 20.00 uur plaatsvindt, is gratis. Ook wanneer u niet deelneemt aan een workshop bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Zo kunt u de redacteuren wat beter leren kennen, de proeverij bijwonen of u laten informeren over het magazine. Kortom, genoeg redenen om vrijdagavond langs te komen in de bibliotheek.