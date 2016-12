Programma Theaterweekend Schaffelaartheater bekend

Van 20 januari tot en met 22 januari 2017 vindt het Theaterweekend plaats.Het is een landelijk evenement dat in verschillende theaters in Nederland georganiseerd wordt. Het Schaffelaartheater is voor deze editie ingeloot. Voor slechts € 10,- per voorstelling kunt u genieten van diverse soorten theater. Er zijn ook andere (gratis) evenementen tijdens dit weekend, dus komt u vooral langs! Er is voor ieder wat wils, van de klassieke Wibi Soerjadi tot de speelse Jip & Janneke. Het Theaterweekend is voor het Schaffelaartheater gelijk een goede reden om open huis te houden. Zowel Muziekgezelschap De Harmonie, Muziekschool Barneveld als het theater zijn zaterdag 21 januari geopend vanaf 12.00 uur en er is van alles te doen. Het programma is te vinden op schaffelaartheater.nl/theaterweekend.