new years party barneveld zet 2e bus in

BARNEVELD - Er zal een 2e bus worden ingezet in de Nieuwjaarsnacht voor bezoekers van de 'NYPB'. Dit omdat de voorverkoop met name in Voorthuizen laat zien, dat er veel animo bestaat.

De organisatoren weten niet, hoeveel bezoekers de buspendel nemen of met de fiets zullen gaan. Om in ieder geval te voorkomen, dat bezoekers te lang moeten wachten en in nauw overleg met gemeente en touringcar bedrijf Van Kooten is echter toch besloten, een tweede bus in te zetten.

Hierdoor ontstaat tevens de mogelijkheid om bezoekers uit Kootwijkerbroek gebruik te laten maken van deze vervoersmogelijkheid.

De eerste bussen vertrekken 0:45 uur vanaf beide opstapmogelijkheden. Na afloop van het nieuwjaarsfeest zullen de eerste bussen vanaf 4:00 uur retour rijden vanaf de Veluwehal. De laatste bus vertrekt 5:30 uur. "Hou hier aub rekening mee!", maant de organisatie

Haltes:

Voorthuizen vanaf bushalte de Punt

Kootwijkerbroek, halte Wencopperweg / Wesselseweg

De voorverkoop verloopt boven verwachting. De programmering van het feest, de sets van de DJ's en de licht- en geluidshow zijn volledig in kaart gebracht, het beloofd een waanzinnig mooi feest te worden.

De voorverkoop loopt door door tot vrijdag 30 december. Daarna alleen nog verkoop aan de deur, mits niet uitverkocht! Kaarten zijn te koop bij Brasserie Pub de Smidse in Voorthuizen, Veluwehal Barneveld of online via de Facebookpagina van de NYPB.