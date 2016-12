Einde dienstverband directeur Near East Ministry

VOORTHUIZEN - Het bestuur van de Near East Ministry (NEM) heeft besloten het dienstverband met Richard Vos na 28 februari 2017 niet voort te zetten. De belangrijkste reden hiervoor is dat zijn competentieprofiel naar de mening van het bestuur niet voldoende aansluit bij het brede takenpakket dat de functie van NEM-directeur met zich meebrengt.

Richard Vos (1968) heeft jarenlang mede leiding gegeven aan de Reveilgemeente in Lelystad en heeft ruime ervaring met werken in de landen in het Midden-Oosten waar de NEM actief is. Veel mensen uit de achterban van de NEM kennen hem en zijn vrouw door hun medewerking aan Reveilweken en cursussen van de organisatie.

Vos trad per 1 maart van dit jaar aan als directeur. In overleg is afgesproken dat er per direct vrijstelling van werk geldt voor hem, zodat hij zich kan oriënteren op een andere werkkring. Het NEM-bestuur gaat de komende periode op zoek naar een waarnemend directeur.