Wintergezinsedities van Kleindierenmarkt

BARNEVELD - De Kleindierenmarkt Barneveld krijgt in de kerstvakantie een speciaal gezinsprogramma. Er zijn leuke kinderactiviteiten, twee landgoedmarkten én bezoekers maken kans op 50 euro shoptegoed.

Programma gezinsedities

Kinderen mogen op woensdag 29 december en woensdag 4 januari konijnen knuffelen en spelen op een springkussen. Voor ouders en grootouders is er op beide woensdagen een extra landgoedmarkt met onder meer streekproducten en lokale eindejaarscadeaus. Na een rondje over de markt is het tijd voor een kop koffie of warme chocolademelk.

Winactie en extra voordeel

Om het nieuwe jaar goed te starten, heeft de Kleindierenmarkt bovendien leuke acties. Zo maken bezoekers op 4 januari kans op 50 euro shoptegoed bij de deelnemende handelaren. Verder worden er begin 2017 huis aan huis folders met kortingsbonnen verspreid die te besteden zijn tijdens de Kleindierenmarkt.

Dieren bekijken en vasthouden

De Kleindierenmarkt vindt elke woensdagmorgen tussen 08.00 en 12.00 uur plaats in de Midden Nederland Hallen aan de Thorbeckelaan in Barneveld. Je kunt er onder meer vogels, konijnen, cavia’s, woestijnratten, muizen, hamsters, chinchilla’s en fretten zien. Handelaren vertellen graag over hun dieren en je kunt ze soms ook even vasthouden. Verder staan er kramen met diervoeding en accessoires voor huisdieren.

Kramen met lokale streekproducten

De markt wordt bovendien elke eerste woensdag van de maand uitgebreid met een landgoedmarkt. Zo’n vijftien lokale en regionale bedrijven presenteren er streekproducten zoals kaas, noten, honing, sappen en groenten. Tijdens de kerstvakantie is er op beide woensdagen een landgoedmarkt. Ideaal als je nog snel de laatste verse producten in huis wilt halen voor bijvoorbeeld Oud & Nieuw! Ook zijn er op de landgoedmarkt kramen met bijvoorbeeld brocante, houten meubels, vachten, buitenhaarden en agri-speelgoed.

Gratis parkeren bij de Midden Nederland Hallen

De toegang tot de Kleindierenmarkt is gratis. Dat geldt ook voor het parkeren bij de Midden Nederland Hallen. Meer weten? Kijk op: www.kleindierenmarktbarneveld.nl