De Boekenkast van Dirk Klein

VOORTHUIZEN – Het gezegde luidt 'toon mij je boekenkast en ik zeg wie je bent'. Barneveld Vandaag neemt een kijkje in de boekenkast van bekende en minder bekende personen in de regio en ontdekt samen met de eigenaar wat de boeken over hem of haar vertellen. Vandaag: Dirk Klein, Teamleider Veiligheid bij de gemeente Barneveld.

Door Elly Mulder

Met een ruime sortering aan titels op zijn e-reader heeft Dirk Klein altijd wel iets bij de hand om te lezen. Zo ontdekte hij laatst dat science fiction ook interessant kan zijn. "Dat was de serie 'The Hunger Games', die heb ik in een vakantie uitgelezen", vertelt Dirk.

"Het is een beetje science fiction-achtig. Terwijl ik daar eigenlijk niet zoveel mee heb. Ook niet met heel dogmatische boeken of flutromannetjes. Het moet wel ergens over gaan." Zijn echte voorkeur gaat uit naar geschiedenis. En dan vooral de periode rond de Tweede Wereldoorlog. "Op school was ik al gek op geschiedenis", zegt Dirk. "Daar lees ik ook heel veel boeken over. Met name over mensen die toen geleefd hebben. Hoe zij waren en geworden zijn, dat vind ik heel boeiend. Ik heb al een paar keer 'Opmars naar de galg' van J.J. Heydecker gelezen. Dat gaat over het ontstaan van het Derde Rijk en over de mensen rondom Hitler. Ik vind het heel interessant hoe 'gewone' mensen zoals wij zo kunnen veranderen dat ze miljoenen Joden afslachten. In dat boek wordt beschreven hoe die mensen dachten. Dat intrigeert mij in mensen, hoe kun je zo worden en zo leven?"

Zit daar een link met je vroegere werk bij de politie? "Het boeide mij altijd heel erg wat iemand bewoog om bijvoorbeeld een overval te plegen. Hoe ontstaat zoiets? Tijdens de verhoren kwamen allerlei verhalen los. En soms had ik ook best een beetje begrip voor die mensen, wanneer je bijvoorbeeld hoorde wat voor opvoeding ze hadden gehad."

Hoewel de boekenkast in de woonkamer niet zo groot is, bezit Dirk nog een flinke verzameling papieren boeken, waaronder alle Agatha Christies.

"Ik heb ook alle boeken die ik bezit gelezen", aldus Dirk. "Toch las ik vroeger veel meer dan de laatste jaren. Je hebt je werk, de kinderen en kleinkinderen. Het is niet meer zo dat ik hele avonden met een boek ga zitten, maar ik lees nog wel iedere dag een half uurtje of zo. En in de vakantie kan ik echt nog in zo'n boek 'verdrinken', heerlijk vind ik dat."

Theologie

Voor m'n werk lees ik ook veel boeken, met name over integrale veiligheid en hoe je samen problemen aanpakt. Dat vind ik ook heel leuk om te lezen. En ik lees graag boeken over theologie. Niet zo heel zwaar hoor. Bijvoorbeeld van dominee Poort. Dat zijn korte verhalen, heel fijn om te lezen. We lezen ook elke dag samen uit de Bijbel. Dat is een stukje van ons leven, maar dat staat los van het lezen van boeken."

Gaat hij wel eens naar een boekenmarkt? "Nee, dat is niet aan mij besteed. Ik ga wel graag auto's kijken, ben ook geabonneerd op 'Autoweek'. Dus dat vind ik wel leuk."



Naam: Dirk Klein

Woonplaats: Voorthuizen

Leeftijd: 58 jaar

Burgerlijke staat: getrouwd met Anneke

Kinderen: twee jongens en twee meisjes

Kleinkinderen: vijf jongens en vier meisjes

Voormalig beroep: Teamleider Veiligheid

Hobby's: auto's, fitness, tuinieren, kippen en vakantie