Jarige van de Week: Eli Hamoen

Dit is Eli Hamoen, onze Jarige van de Week, "een mooi en slim jongetje die 30 december a.s. alweer 3 jaar wordt", aldus zijn oma. Als je bij hem binnenkomt word je verrast met een vrolijk "Hey kleine oma!", zoals hij andere oma verwelkomt met een blij "Hey, grote oma!". Eli vindt het geweldig om met z'n overall aan samen met papa te klussen. Hij heeft z'n eigen werkbank en ook gereedschap, waarmee hij zich lekker kan uitleven. Hij is heel lief voor z'n kleine broertje Aaron, helpt mama goed en kan heerlijk spelen. Voor zijn verjaardag krijgt hij een echt groot bed, want hij vindt het wel lastig dat hij niet zelf in en uit bed kan komen.