Dominee-effect: Het nieuwe jaar met Jezus!

'Een dag zonder wien, is een dag zonder zonneschien.' Deze gevleugelde woorden staan op een balk in een restaurant waar mijn vrouw en ik geregeld komen. Velen zullen die woorden be-amen zo rond de jaarwisseling. Wijnboeren doen nu goede zaken.

Wist u dat Jezus ook wel wat met wijn had? Hij maakte brood en wijn zelfs tot dé symbolen om hem te gedenken. En bij zijn eerste publieke optreden veranderde hij op een bruiloft zo'n 600 liter water in de kostelijkste wijn. Jezus was een man die hield van gezelligheid, van lekker samen eten en doorpraten met vrienden en vele anderen die een beroep op hem deden. 'Hij ontvangt zondaars en eet zelfs met hen', schimpten vrome leiders die heimelijk jaloers op hem waren. Jezus trok zich daar weinig van aan en toonde dat hij er wilde zijn voor de gewone man zonder kapsones. Inmiddels zijn we 20 eeuwen verder. Nog altijd trekt Jezus mensen aan in alle landen op aarde. Een derde van de wereldbevolking noemt zich vandaag Christen, volgeling van Jezus Christus. En in tegenstelling tot wat velen vandaag denken, neemt dat percentage eerder toe dan af.

Dat is ook niet zo verwonderlijk in een wereld die bol staat van angst, terreur en onzekerheid. Zelfs al woon je, zoals wij, in één van de meest bevoorrechte en rijkste landen op aarde, dan nog ben je je leven niet zeker. Het afgelopen jaar heb ik verschillende keren aan de rand van het graf gestaan na de dood van geliefden en daarin ben ik natuurlijk niet de enige. De komende dagen wensen we elkaar veel geluk en zegen, maar niemand weet ook honderd procent zeker, of hij/zij eind 2017 nog in leven is. Zo kwetsbaar zijn we nu eenmaal als mensjes, al hebben we het nog zo goed voor elkaar. Daarom vind ik het een voorrecht om rond de jaarwisseling mensen te mogen wijzen op Jezus, die altijd en overal bij ons is, elke dag in dit leven maar ook erna. Daarbij zingen we tot de Almachtige, die Begin en Einde is van de aardse tijd. We bidden om zijn bescherming voor onszelf en onze geliefden en voor heel onze wereld. We laten ons inspireren en troosten door bijbelwoorden, die al duizenden jaren houvast bieden.

Ik wil het ditmaal in de NGK De Ontmoeting hebben over Openbaring 4 en 5. Dat is het laatste bijbelboek en in hoofdstuk 4 en 5 wordt ons een blik gegund in de hemelse troonzaal. Je zou dat 'het controlecentrum van het heelal' kunnen noemen. Van daaruit regeert de Eeuwige over heel ons aardse gebeuren. Ik heb daar best wel eens vraagtekens over maar ook daarmee kun je bij Hem terecht. Zonder God worden die vraagtekens in feite nog veel groter. De Bijbel verzekert ons hier dat de zon van Gods genade de beste wijn doet rijpen. Jezus, de wijnmaker, wordt er beschreven als een leeuw die tegelijk een lam is. Want hij is de Koning die zichzelf opofferde om ons te redden. Als er iets is dat onze wereld nodig heeft dan zijn het leiders van dat kaliber. Het nieuwe jaar in met Jezus: er zijn slechtere manieren om aan een nieuw jaar te beginnen. Veel geluk en zegen gewenst in 2017.