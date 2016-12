Jaco Geurts ontvangt Mispelbloempenning

NIJKERK - Bij het laatste werkbezoek van de CDA Statenfractie afgelopen woensdag aan het Stoomgemaal te Nijkerk, heeft Tweede Kamerlid Jaco Geurts de mispelbloempenning gekregen van fractievoorzitter Harold Zoet.

De mispelbloempenning wordt door de Statenfractie uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van verbinden. Dat kan op het raakvlak van inwoners/gemeente, gemeente/provinciaal of provinciaal/landelijk. Jaco Geurts vertegenwoordigt Gelderland al meerdere jaren, zowel landelijk, provinciaal als lokaal. Zo heeft hij zich ingezet voor de leefbaarheid door de mobiele bereikbaarheid in Gelderland op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. Ook voor de grensgebieden heeft hij zich sterk gemaakt. Jaco Geurts is voor de Gelderse fractie en de inwoners heel makkelijk aanspreekbaar en de mispelbloempenning is dan ook terecht aan hem uitgereikt.