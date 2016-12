Ziekenhuis gebruikt geheugentest voor niet-westerse migranten

EDE - Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. En daarmee ook het aantal oudere migranten. Het vroegtijdig signaleren van dementie bij (oudere) migranten wordt dan ook steeds belangrijker, maar is lastig door taal- en cultuurverschillen. Ziekenhuis Gelderse Vallei gebruikt een geheugentest die geschikt is voor migranten, die geen Nederlands verstaan en spreken of die in eigen taal analfabeet zijn. Op woensdag 14 december was in het Edese ziekenhuis een minisymposium voor zorgverleners over dementie bij niet-westerse migranten. Twee mantelzorgers vertelden hun ervaringen: 'Maximale integratie met behoud van eigen identiteit, dat is waar het om gaat bij een migrant'.

Ruim 10% van de mensen met dementie is van migrantenafkomst en het aantal migranten met dementie stijgt ruim twee keer zo snel als het aantal autochtonen met dementie. Het vroegtijdig signaleren van dementie gaat vaak bij migrantenouderen moeizamer dan bij autochtone ouderen. Met het reguliere onderzoek is het namelijk lastig de cognitieve status van migranten-ouderen vast te stellen. Daarnaast zijn migranten vaak minder bekend met de ziekte dementie.

Toolkit

Tijdens het symposium is de toolkit 'SignaLeren' toegelicht. Deze toolkit is ontwikkeld door Alzheimer Nederland en helpt de omgeving (familie/ mantelzorgers) om door middel van korte filmpjes in een eigen gekozen taal (Turks, Marokaans, Berbers, Arabisch en Nederlands) signalen van dementie te kunnen herkennen en eventueel hulp in te schakelen. De filmpjes staan ook op de website van Alzheimer Nederland (signaleren.alzheimer-nederland.nl).

Geheugentest

Jos van Kampen (klinisch geriater MC Slotervaart) heeft de 'CrossCulturele Dementie (CCD) Screening' besproken. Een geheugentest die geschikt is voor migranten die geen Nederlands verstaan en spreken of die in eigen taal analfabeet zijn. Ook in Ziekenhuis Gelderse Vallei kan deze test worden afgenomen.

Vragen die ter sprake kwamen waren: 'Waarin is de hulpvraag van een migrant met een (mogelijke) dementie anders dan die van een autochtone patiënt? In hoeverre is diagnostiek bij geheugenklachten zinvol bij deze patiëntencategorie? Waar liggen behoeftes van zowel deze patiënt als van hun mantelzorgers?'. Verschillende hulpverleners en belangstellenden gingen hierover met elkaar in gesprek en wisselden ideeën maar ook dilemma's voor zorg uit.

Moeizame zoektocht

Twee ervaringsdeskundigen vertelden hoe hun rol en beleving van mantelzorgen was bij hun dementerende familielid met een niet-westerse afkomst. Beiden vertelden over hun moeizame zoektocht naar passende zorg voor hun familielid in deze regio. Zorg die aansluit bij de afkomst van deze patiënt.

Iemands drijfveren kennen, weten wat het betekent om migrant te zijn en kennis hebben over die afkomst blijken cruciaal te zijn in de diagnostiek en zorgverlening voor deze patiënten. 'Maximale integratie met behoud van eigen identiteit, dat is waar het om gaat bij een migrant' aldus één van deze ervaringsdeskundigen.

Organisatie

Het mini-symposium 'Dementie bij niet Westerse migranten' werd georganiseerd door Ziekenhuis Gelderse Vallei in samenwerking met Pharos, expertisecentrum voor gezondheidsverschillen. Het was een zeer inspirerende bijeenkomst.