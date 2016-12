WEpods blijven zeker nog drie jaar rijden in Gelderland

VALLEI - Gelderland blijft de proeftuin voor zelfrijdend openbaar vervoer dankzij een investeringsimpuls uit Brussel. Rijk, provincies, 20 bedrijven uit Nederland en Duitsland, Technische Universiteit Delft, Hogeschool Arnhem Nijmegen en het Duitse IKEM gaan nog zeker drie jaar door met het ontwikkelen van zelfrijdend vervoer in Gelderland én in Duitsland. Vorige week besloot de Stuurgroep Interreg VA Euregio Rijn-Waal positief over de subsidieaanvraag voor het Interreg project International Automated Transport (IAT).

De testritten en doorontwikkeling van de software van de Wepods in FoodValley gaan door. De voertuigen blijven tussen Ede en Wageningen rijden. Daarnaast komen er grensoverschrijdende testritten. Op vliegveld Weeze gaat getest worden met mensen en pakketten én er komt een proef met autonoom rijdende trucks in konvooi. Belangrijke onderwerpen blijven de doorontwikkeling van de techniek en software, wet- en regelgeving en veiligheid. Kenmerkend voor het project blijft het delen van zowel de technische kennis als de kennis rond maatschappelijke vraagstukken die met zelfrijdend vervoer samenhangen.

Conny Bieze gedeputeerde mobiliteit:"Het is fantastisch dat we dit innovatieve project in de regio Food Valley blijft. Dit is een grote wens van de regio. Een unieke kans voor bedrijfsleven, scholieren en studenten om bij te dragen aan ontwikkeling van zelfrijdend vervoer van de toekomst."

Sterker MKB

Het Interreg project heeft als doel het MKB in de grensregio te versterken en de mobiliteits- en logistieke sector beter toe rusten op markt van de toekomst. Het project is dus breder dan alleen de doorontwikkeling van de twee zelfrijdende voertuigen (WEpods). Het project richt zich op de vrachttransporten, pakketlogistiek en personenvervoer in de Inter regio.

Partners

Naast de provincie Gelderland zijn als overheidspartijen het ministerie van Economische Zaken, het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes NRW (MWEIMH NRW), de provincie Noord Brabant en de provincie Overijssel als financier betrokken. Vanuit het MKB zijn vanuit Duitsland Van Boekel GmbH, V-Tron, Projaegt GmbH, Zwart UG, Airport Weeze Flughafen Niederrhein GmbH, Greenport Logistics GmbH, ISIS-IC GmbH betrokken. Negen Nederlandse bedrijven doen mee: Spring, VPS, From AtoB, Dynteq, Robot Engineered Systems, Robot Care Systems, Krinkels, EL-KW, Qing Mechatronics. Grote Duitse ondernemingen die partners zijn zijn ASEAG, BBH en vanuit Nederland Royal HaskoningDHV, Noot personenvervoer. Onderzoeksinstellingen die deelnemen zijn IKEM (Duitsland) de Technische Universiteit Delft en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Daarnaast zijn er meerdere geassocieerde partners bij het project betrokken die wel een inbreng in natura leveren, maar geen financiële inbreng hebben. Zoals COG/ROCA12 met de garage van de toekomst.

Budget

Het totale budget van het IAT-project is € 8.466.591. De Europese subsidie (EFRO) is ruim 3,7 miljoen. Door de partners wordt ruim 2.7 miljoen ingebracht. Het overige bedrag wordt door de gezamenlijke overheden van Noordrijn-Westfalen, Ministerie van Economische Zaken en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel betaald.