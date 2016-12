Jarigen van de Week: opa en oma Hendriksen

Jarigen van de Week zijn opa en oma Hendriksen uit Garderen. Opa is 10 augustus 70 jaar geworden en 28 december wordt oma ook 70 jaar. "Zoals u kunt zien houden ze allebei erg van bloemen, daarom wordt er elk jaar een "open Fuchsia-tuin" gehouden", schrijven kleinzonen Ricardo en Henrico Veldman. "Onze oma is nog een heel actieve dame. Ze sport nog steeds een keer in de week en gaat al meer dan dertig jaar een keer in de week zwemmen. Daarnaast doet ze vrijwilligerswerk zoals Sam's kledingsactie, reumafonds en koffieschenken in Sonnevanck in Harderwijk. Vaak spelen we spelletjes zoals kaarten en Monopoly bij opa en oma.