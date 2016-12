Choir4Hope zingt voor uitverkochte Bethelkerk

BARNEVELD - Het groot Familie-Kerstconcert van Choir4Hope gisteravond in de Bethelkerk was uitverkocht. De opbrengst - ruim 100.000 euro - gaat naar de stichting KiKa. Vanavond staat het koor in Apeldoorn.

Op 6 oktober 2014 is dit bijzondere koor van start gegaan. Na een intensieve periode van pr in de gehele regio was de start met ruim 130 leden direct een succes. De combinatie van zingen voor een goed doel en een breed repertoire bleek een goede formule. Het koor zingt een zeer breed repertoire. De leden komen uit de gehele regio van Barneveld en omstreken. Choir4Hope is onderdeel van de stichting Music4Hope en heeft inmiddels ook de ANBI status.

Het koor is opgericht door een initiatief van dirigent Peter Overduin. Hij heeft eerder in 2011 een goede doelenkoor opgericht onder de naam Inspire2liveChoir. Zie voor meer info www.inspire2livemusic.nl

Het is de bedoeling dat ook het koor Choir4Hope uitsluitend zingt voor goede doelen zoals de kankerbestrijding en Hospices. Met bekende artiesten zullen er concerten worden gegeven op goede en mooie locaties. Aan het eind van ieder concert zal de cheque van de opbrengst van die avond worden overhandigd aan een vertegenwoordiger van het doel.

Het koor repeteert 1 x in de 14 dagen in de Immanuelkerk, Achterdorpstraat 5 te Barneveld.

Iedereen is van harte welkom!

Het koor telt inmiddels rond de 140 leden uit de gehele regio van Barneveld.

Voor meer inlichtingen: mariskakok05@gmail.com of 0342-462538