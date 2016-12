Kapot toilet en wasbak na afterparty eindgala JFC

Ontsteld, verbaasd en boos, dat is het personeel van De Babbel Barneveld. Want na de gezellige afterparty van het JFC eindgala donderdagavond, troffen zij een ravage in het herentoilet. Eén (of meerdere) feestgangers hebben een toilet en de wasbak kapot geslagen met glas.

Door Janita Elings

BARNEVELD - Wie donderdag verschillende limousines door Barneveld zag rijden, wist het ongetwijfeld: het eindgala van het Johannes Fontanus College is weer in volle gang. Ook dit jaar werd het weer gevolgd door een afterparty in De Babbel. De tickets waren binnen een week uitverkocht. Al jaren een gewoonte, een gezellig feest om het eindgala mee af te sluiten.

Charles Houtveen, assistent directie bij De Babbel, was er donderdagavond bij en liep gedurende de avond geregeld even naar de toiletten om ze te controleren. Niets aan de hand, tot hij vlak voor sluittijd nog één keer ging. In het herentoilet trof hij een met glas kapot geslagen toilet en wasbak. 'Balen, echt zonde', geeft Charles aan. 'Dan geef je een mooi feestje en maak je het iedereen naar zijn zin, en dan krijg je dit als bedankje.'

Omdat het vlak voor sluiten is gebeurd, had het geen zin om er gelijk wat mee te doen. 'De helft van de scholieren was nog binnen, de helft stond buiten.' Ook de eigenaar van De Babbel, Albert Hotzky, baalt ervan: 'Het is toch verschrikkelijk als mensen dat moedwillig doen. En het is nu ook net voor de kerstdagen, we hebben geluk, dat we nog een loodgieter hebben gevonden, die het kon repareren.' Er hangt wel een prijskaartje aan, 500 euro kost de vernieling. Albert geeft aan dat het altijd kan gebeuren dat er iets kapot gaat. 'Maar dit is niet zomaar kapot. Als je je handen gewoon wast, ontstaat er niet ineens een gat in de wasbak.'

De eigenaar is op zoek naar de dader(s). Hij looft een beloning uit voor degene die de schuldige(n) aan weet te wijzen: een volledig verzorgd diner voor twee personen.