Schooljudo met succes afgesloten

Door Leo Polhuys

BARNEVELD - Schooljudo Barneveld heeft onlangs met succes zes lessen op evenzovele basisscholen in de gemeente Barneveld afgerond. Eind januari/begin februari komen de volgende zes scholen aan de beurt, vertelt Ingrid Bruinink van de sportafdeling van de gemeente.

De scholen hoefden niets te betalen voor de lessen en konden zichzelf opgeven. De deelnemers sportten op echte judomatten en hadden judopakken aan. ,,Ze hebben kunnen ervaren dat judo natuurlijk veel meer inhoudt dan alleen wat stoeien,'' zegt Ingrid. ,,De sport heeft ook vele sociale aspecten en geeft je vaardigheden mee zoals samenwerken, weerbaarheid, het aangeven van grenzen en zelfvertrouwen. Termen die ook terugkomen op de judopakken. We hebben van de scholen zeer positieve reacties gekregen. Scholen kennen wel gymlessen, maar het hangt toch af van de leerkracht of hij ook aandacht besteedt aan judo.''

De lessen passen ook prima in het gemeentelijk antipestbeleid onder de naam Samen Sterk tegen pesten.

De scholen sluiten het project af met een gezamenlijke clinic, waarbij alle leerlingen tegen elkaar judoën.

Samenwerking

Het lespakket is aangeboden door de gemeente Barneveld in samenwerking met Be Active en Casper van Leeuwen van sportschool Do it!, die de lessen verzorgde. De judolessen zijn aangeboden aan leerlingen van de groepen 3 en 4. De groepen 6, 7 en 8 krijgen weer een ander sportaanbod. Ingrid: ,,De bedoeling van schooljudo is in de eerste plaats om kinderen met de sport in aanraking te brengen. Ze kunnen na de kennismaking altijd doorstromen naar een plaatselijke sportvereniging.''