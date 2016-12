Woonzorgcentra pakken uit met sfeervolle kerstvieringen

Traditiegetrouw hebben de drie woonzorgcentra van zorggroep ENA een groot aantal sfeervolle kerstactiviteiten georganiseerd onder het motto ‘Samen midden in het leven’.

Nieuw Avondrust

De feestelijkheden begonnen al op 12 december met het uitbundig versieren van het woonzorgcentrum. Een dag later volgde hoog bezoek van het ‘Veluws Vrouwen Ensemble’, die prachtige kerstliederen lieten horen. Vorige week was het podium voor het eigen Avondrustkoor én personeelskoor en was er volop ruimte voor veel samenzang. De bewoners kregen diezelfde morgen de gelegenheid een mooi kerststukje te maken. Afgelopen maandag stond het jaarlijkse kerstdiner op de agenda met een heerlijke proeverij van allerlei bijzondere hapjes. Als verrassing volgde een muzikaal optreden van ‘eigen huiszangeres’ Edith Waaijenberg. Volgens de activiteitenbegeleidster hebben de bewoners ontzettend genoten van deze avond met een gouden randje. De periode vol gezellige kerstactiviteiten is afgesloten met een filmmiddag.

Ruimzicht

Ook Ruimzicht werd op 12 december omgetoverd in kerstsferen. De ‘Vrienden van Ruimzicht’ hebben gezorgd voor twee mooie kerstbomen bij de ingang. Het kerstdiner voor de bewoners van de aanleunwoningen plus uit de wijk is feestelijk gevierd op 19 december. Een paar dagen later mochten de bewoners van Ruimzicht gezellig aanschuiven en genieten van de kerstsfeer. Samen met familie of mantelzorger hebben zij een hele gezellige avond gehad.

Eerste kerstdag is er namens ‘De vrienden’ een gebakje bij de koffie voor alle bewoners plus bewoners van de aanleunwoningen op het Dorpsplein. Op Oudejaarsdag zingt traditiegetrouw het Shantykoor in Ruimzicht. Onder het genot van een oliebol, hapje en drankje wordt dan op feestelijke wijze het oude jaar uitgeluid.

Het Huis in de wei

Donderdag 15 december was een dag vol creatie voor de bewoners met de kerstworkshop ‘kerstbakjes maken’. Tijdens de feestelijke periode zijn er ook optredens van het ouderenkoor Matthanja en het koor Solideo Gloria uit Scherpenzeel geweest. Natuurlijk organiseert ook Het Huis in de Wei een sfeervol kerstdiner vol lekkernijen in de dagen voor kerst. De bewoners werden blij verrast met een grote enveloppe vol lieve kerstkaarten. Een mooi initiatief van het Nationaal Ouderenfonds.

En zoals alle voorgaande jaren komt ook nu weer vroeg in de morgen op Eerste Kerstdag het Scherpenzeels koor zingen met ontvangst met koffie en krentenbrood. Tot slot treedt op 31 december (in de middag) het kinderkoor Psallite Deo op en kunnen alle aanwezigen oliebollen komen eten.