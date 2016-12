College weet niet van 'veel overlast' fietsers in De Vaarst

Dat fietsende scholieren "het niet zo nauw met de regels nemen" is het college van B en W bekend, maar dat er in De Vaarst sprake van veel overlast zo zijn, niet.

BARNEVELD - Dat antwoordt het college op vragen van raadslid Roel van den Broek (CDA). Die heeft met zijn fractie begin deze maand de wijk bezocht.

Hij stelt, dat fietsers komend uit de richting Voorthuizen " in de spitsuren veel overlast veroorzaken, verkeersregels overtreden en met teveel naast elkaar fietsen en ongewenste routes kiezen door de woonwijk."

"Het is algemeen bekend, dat er sprake is van een grote fietsstroom vanuit Voorthuizen door de wijk De Vaarst naar het JFC", aldus het college. "Het is ook algemeen bekend, dat met name de schoolgaande jeugd het niet zo nauw neemt met de verkeersregels. Het is evident, dat op sommige momenten en op bepaalde locaties dit overlast tot gevolg heeft en verkeersregels worden overtreden. Dat er sprake is van veel overlast en fietsers ongewenste routes kiezen is bij ons niet bekend."

Van de Broek wil steekproefsgewijs controles. "Als u met ongewenste routes onder andere bedoelt het fietsen op trottoirs en/of op voetpaden en het zodanig fietsen, dat er hinder ontstaat voor andere weggebruikers, dan is gericht verkeerstoezicht op zijn plaats", vindt het college. "In het kader van voorlichting en communicatie zullen wij in overleg gaan met de directie van het JFC en de genoemde verkeersproblematiek aan de orde stellen. Graag horen wij van u om welke specifieke routes het gaat."

Van den Broek stelt ook, dat het autoverkeer "ondanks de vele bochten in

de Van Wijnbergenlaan en de Rebellaan toch nog veel te hard rijdt". Daarvan is het college niets bekend. Er zijn ook geen klachten of meldingen."We zijn bereid om verkeerstellingen uit te voeren om een beeld te krijgen van de genoemde problematiek."

Begin volgend jaar zullen snelheidsdisplays opgehangen worden op de genoemde wegen.



Van den Broek vindt, dat het groenonderhoud in de wijk tekort schiet en stelt, "dat alleen actie ondernomen wordt nadat er geklaagd wordt". "Dat beeld herkennen wij niet", aldus B en W. "In De Vaarst wordt de openbare ruimte onderhouden conform de methode van beeldgericht werken. De resultaten in De Vaarst voldoen aan de afgesproken criteria. Het aantal meldingen uit de wijk is vergelijkbaar met andere wijken, en relatief laag. Gemiddeld komen er uit de Vaarst 2 á 3 meldingen per maand binnen over het groenbeheer. De helft van deze meldingen gaat over bomen, bijvoorbeeld afgebroken takken of stormschade. De andere helft gaat over de kwaliteit of het onderhoud van beplanting. Meldingen die betrekking hebben op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte worden direct doorgegeven aan de aannemer of de

eigen dienst en binnen een paar dagen opgelost."