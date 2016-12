Aanbieding op wijn- en kookboeken bij Hivos-boekwinkel Barneveld

De tweedehands boekwinkel van Hivos in Barneveld begint het nieuwe jaar met een culinaire aanbieding. Voor alle kookboeken en boeken over wijn geldt in de maand januari 'Twee voor de prijs van één', ofwel bij aankoop van twee boeken krijgt u het goedkoopste boek gratis.

De opbrengst van de verkoop gaat, net als in het afgelopen jaar, naar ons partnerproject van 'Stop Kinderarbeid' in Oeganda. In één van de armste wijken van de hoofdstad Kampala werkt de organisatie NASCENT samen met de lokale gemeenschap aan het uitbannen van kinderarbeid. Zo helpt uw aankoop mee aan millenniumdoel 2: alle jongens en meisjes gaan naar school.

De Hivos-winkel is geopend op dinsdag t/m zaterdag van 09:30 t/m 16:00 uur in gebouw De Ark aan Kapteijnstraat 20 (hoek Catharijnesteeg, vlakbij het centrum). Meer info of zelf actief worden? Bel 0342-412376 (tijdens openingsuren), mail naar hivos.barneveld@gmail.com, of laat een bericht achter op https://www.facebook.com/BarneveldHivos.