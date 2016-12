Kopje koffie met … 3D fotografie presentatie in de bibliotheek

Op woensdag 18 januari 2017 start de bibliotheek met ‘Kopje koffie met ….’. Elke maand bent u welkom in de bibliotheek voor een kopje koffie met een speciale gast die een bijzondere activiteit, workshop, lezing of interview geeft. Voor het eerste ‘Kopje koffie met' is Robert van den Brink, stereofotograaf, te gast die u meeneemt in de wereld van 3D fotografie.

Het beloofd een bijzondere avond te worden, want u krijgt niet alleen prachtige natuurfoto's te zien, maar het ziet er ook nog eens uit alsof u er zelf bij bent! Want doordat u een 3D bril op krijgt, ziet u dat de foto's zich heel weids achter het scherm uitstekken, of er steken zelfs dingen uit het scherm naar voren die je zo vast lijkt te kunnen pakken.

3D in Barneveld

Zijn passie ligt bij natuurfotografie, variërend van landschappen tot het dierenrijk. Hij laat je oog in oog staan met een edelhert, laat je erbij staan terwijl er een vlinder uit een pop kruipt en laat je ontdekken waar een libelle eigenlijk vandaan komt. Het leuke is ook dat veel van zijn foto's in de gemeente Barneveld gemaakt zijn. U komt erachter dat de natuur zo dichtbij zo onverwacht bijzonder is. Ook legt Robert uit hoe een 3D foto gemaakt wordt en hoe het eigenlijk mogelijk is om 3D te beelden zien op een scherm wat eigenlijk plat is.

Maak het mee en kom op woensdag 18 januari 2017 in de bibliotheek bij het eerste ‘Kopje koffie met’. De presentatie begint om 19.45 uur. De deuren zijn vanaf 19.30 uur geopend. Toegang is gratis. Wel dient u zich van te voren aan te melden bij de balie in de bibliotheek. Of stuur een bericht naar: info@bibliotheekbarneveld.nl.