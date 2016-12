Buurtkoffie bij Rumah Maluku

Op donderdagmiddag 5 januari is iedereen vanaf 15.00 uur welkom in de hal van wooncentrum Rumah Maluku aan de Boutensstraat in Barneveld. Verschillende bewoners uit de wijk De Lors/Dichtersbuurt organiseren hier samen met Welzijn Barneveld elke maand een Buurtkoffie. Naast tijd voor een gezellige babbel is er verse koffie en iets lekkers!

Omdat het deze keer de eerste ontmoeting in 2017 is, is er ook tijd om elkaar het beste voor in het nieuwe jaar te wensen.

Elke eerste donderdagmiddag van de maand van 15.00-16.30 uur komen we samen. Neem gerust een gezelschapsspel, handwerkje of puzzel mee!

Voor meer informatie of vervoer kunt u contact opnemen met Willeke Heijkoop (w.heijkoop@welzijnbarneveld.nl).