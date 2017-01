Spoorzoeken: Donkere dagen

Wat vallen die lange nachten en korte dagen toch altijd weer zwaar. De 21e december is telkens weer een dieptepunt in de vitaminepillen en zongebrek. Dit jaar is het zwaarder dan ooit. Al 5 dagen sleuren wij ons 's ochtends helemaal kapot uit ons verder prima ledikant om de dag weer 'fris en energiek' te beginnen. Zwaar. Dat kan toch niet normaal zijn, mompelde mijn man nog. Maar goed, 't zal de leeftijd en de spanning voor ons nieuwe huis wel zijn, dacht ik nog. En zo ging het van kwaad tot erger. Tot de grote openbaring kwam. In het weekend wil mijn man het scheren nog wel eens overslaan. Niet omdat het zo mannelijk zou staan, maar puur uit gemak. De hele nacht was het draaien en draaien, tot we de ochtend elkaar aankeken en zeiden: nu is de maat vol. Wat bleek? De stoppels maakten zo'n herrie met het dekbed, dat t leek of we een vork over een grindpad haalden. Ja hoor: bij dat grote warenhuis in geel en blauw hadden we een week daarvoor een nieuw dekbed gehaald, superzacht en heerlijk warm. Maar bij elke beweging kraakte de stof en schuurde de baard. Een week slaap gemist maar nu onder een ander (stil!) dekbed 24 uur achter elkaar doorgehaald, heeeerlijk!

En vandaag is het dan zo ver, eindelijk de sleutel: na drie maanden van onderhandelen (man wilde t onderste uit de kan, de verkoper vond van niet), dan 4 weken de financiering regelen (saaaaaaai maar noodzakelijk) via onze bier- en huisvriend Edwin D., en dan nog het wachten tot het huis ook echt leeg en beschikbaar komt. Alle plannen en ideeën op papier gaan nu los in de uitvoering: sloopploegen komen zo binnen, dat bad dat besteld was zal ongetwijfeld net uitverkocht blijken, de eerste krassen op het aanrechtblad en de toiletpot zal dr wel weer afvallen: het deert ons niets, hier blijven we de komende 20 jaar zitten, tijd zat voor die details!

Nu zit 2016 er al weer bijna op. Morgen met zusje en de vriendinnen nog even lekker los op een '80s en '90s dansfeest; een mooi voorproefje op hét feest van Voorthuizen, Back for the Future (kaartjes al gekocht?). Voor degene die uit Barneveld komen: pas op met het oversteken bij het spoor. Collega E. Roest repte al over de muur tussen Voorthuizen en Barneveld, maar weet blijkbaar niet dat een tunnel een iets andere constructie heeft.

Vanaf deze bijzonder persoonlijke plaats wens ik iedereen een waardevol en fijn 2017!