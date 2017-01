Wethouders sluiten spoorwegovergang Stationsweg-Baron van Nagellstraat af

BARNEVELD - De wethouders Gerard van den Hengel en Hans van Daalen hebben vanmorgen, maandag 2 januari 2017, de spoorwegovergang Stationsweg-Baron van Nagellstraat afgesloten voor het autoverkeer. De afsluiting is nodig omdat gemeente en ProRail de komende periode op deze plek de Harselaartunnel realiseren. Autoverkeer wordt omgeleid via een westelijke en oostelijke omleidingsroute.



De bouw van de tunnel is nodig om het groeiende autoverkeer te kunnen verwerken. De spoorwegovergang zorgt voor extra oponthoud. De gemeenteraad besloot daarom tot de bouw van de tunnel. De kosten van de Harselaartunnel zijn € 25 miljoen. De werkzaamheden gaan in totaal twee jaar duren en bestaan – grofweg – uit drie hoofdfasen:

- 1e helft 2017: Voorbereidende werkzaamheden en het omleggen van kabels en leidingen;

- 2e helft 2017: Start van de bouw van de Harselaartunnel

- 2e helft 2018: Aanleg van de infrastructuur rondom de Harselaartunnel

Omleidingsroutes

De gemeente Barneveld heeft twee grote omleidingsroutes ingesteld:

- Westelijke route via Harselaarseweg, Nijkerkerweg en Thorbeckelaan (en vervolgens richting de A30 of richting Barneveld);

- Oostelijke route via Mercuriusweg/Energieweg, Hanzeweg en Wesselseweg (en vervolgens naar Kootwijkerbroek of Barneveld).

Doorgaand verkeer op de A1 en de A30 wordt via de snelwegen omgeleid.

Fietsverkeer kan tot en met de zomervakantie van 2017 gebruik blijven maken van de huidige overgang. Na de zomervakantie wordt een tijdelijke fietsspoorovergang gerealiseerd. Dan start ook de bouw van de tunnel zélf.



Website

De gemeente Barneveld heeft een speciale website gemaakt waarop alle informatie over de bouw van tunnel en de omleidingsroutes staat vermeld: www.harselaartunnel.nl.