Oehoe: Verse voornemens

Zo beste Barnevelders, morgen is het al weer Driekoningen. En, weten jullie nog, welke goede voornemens jullie gemaakt hadden? Vergeten?

Ach, er zijn ook zoveel mogelijkheden. Denkt u alleen al aan het verkeer… U zou kunnen overwegen om wat rustiger te rijden of om voorrang te geven in plaats van nog snel even voor een ander langs te schieten. U zou op de snelweg rekening kunnen houden met andere weggebruikers door niet zomaar van baan te wisselen als een ander daardoor moet afremmen, door niemand op de hielen te zitten, of juist extra gas te geven bij het inhalen van een vrachtwagen. Ik zie hele files ontstaan, louter doordat mensen ieder voor zich rijden met hun 'eigen snelheid'.

Als u nog rookt, zou u ook eens wat meer om u heen kunnen kijken. U mág wel roken op het terras, maar misschien is dat toch niet zo prettig voor de mensen, die naast u zitten te eten? En hoeveel kinderen roken er nog steeds mee in huiskamers en auto's? Moet daar ook eerst weer een verbod van de overheid voor komen?

Misschien kunt u zich op de tribune van het voetbalveld ook een beetje inhouden en niet doen alsof het oorlog is. Probeer ook eens te juichen als de tegenstander een prachtig schot aflevert. Dat zou 'sport'ief zijn en zou dus op een 'sport'veld niet misstaan. U zou ook eens kunnen uitproberen, of het niet veel prettiger voelt om ouderwets met twee woorden te spreken in de omgang met elkaar. Als u in de horeca werkt klinkt 'goedemorgen meneer, wat kan ik voor u doen?' toch echt gezelliger dan 'ja, zeg het maar'. Van al te veel 'cool'heid wordt je verkouden.

Ook uw buren weten na een paar dagen wel, dat u een reuze 'coole' motor gekocht heeft. Beetje jammer, dat ze daar dan elke keer weer aan herinnerd worden als u met dat ding de straat uit rijdt.

Echt 'cool' is de 'guy' of 'girl', die zijn of haar smartphone laat zoemen omdat hij/zij al in gesprek is met mensen, die in levende lijve aanwezig zijn. Zo'n ding gebruiken in het verkeer is het tegendeel van 'cool'. Het laat namelijk zien, dat u de controle over uzelf kwijt bent en dat dat ding uw leven beheerst zodat u uw gezond verstand niet meer gebruiken kunt.

Mogelijkheden te over volgens mij. En u kunt er elke dag mee beginnen...