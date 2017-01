Rotary Barneveld: al 40 jaar steun

Rotary Club Barneveld werd op 6 januari 1977 opgericht door een handje Barnevelders, die lid waren van Rotary Club Nijkerk en besloten, een eigen RotaryClub voor Barneveld op te richten. Huidige voorzitter Jan Dirk van de Pol vertelt hoe Rotary Club Barneveld in elkaar steekt en wat voor mooie dingen de club doet voor zowel plaatselijke als internationale goede doelen.

Door Ellen van der Roest

BARNEVELD – De Rotary Club Barneveld is onderdeel van een wereldwijde organisatie. Voorwaarde aan de leden is dat zij verantwoordelijkheid in hun beroep hebben en een netwerk.

Netwerk

Ieder jaar wordt er een nieuwe voorzitter gekozen. De club brengt de leden gezelligheid, kennis en een netwerk.

Elke woensdagavond komen de leden bij elkaar. Regelmatig is er een spreker, maar ook gaan de leden eens per maand op stap voor een rondleiding door een bedrijf.

Maar er is nog veel meer, de Rotary Club dient namelijk ook een heel belangrijk doel; de medemens ondersteunen. Dat doet de Barneveldse afdeling op allerlei manieren.

Dorpsgolf

"In samenwerking met andere serviceclubs wordt ieder jaar een wielenwandeltocht georganiseerd. Dankzij de Rotary Club is de Toon Hermanssalon tot stand gekomen. Door de jaarlijkse 'Dorpsgolf', die al heel wat jaren georganiseerd wordt door de Rotary, kan de Toon Hermanssalon zich voorlopig zelf bedruipen.

Voor de volgende editie van 'Dorpsgolf' wordt er dan ook een ander goed doel gekozen", zegt Jan Dirk van de Pol.

Kamp op Vlieland

"Een ander jaarlijks evenement is het paardrijden voor gehandicapten. Ook draagt Rotary Club Barneveld er zorg voor dat er ieder jaar twee kinderen, die niet op vakantie kunnen naar een vakantiekamp op Vlieland mogen. Dat kamp is een landelijke actie waar wij aan deelnemen. We doen dus ook mee met nationale en internationale acties voor goede doelen", legt Dirk Jan uit.

Tijdens Candlelight was Rotary Barneveld aanwezig met een kraam om met lotenverkoop geld te verwerven.

Schuilen

"De opbrengst daarvan is bestemd voor shelterboxen, een soort noodbox, die gevuld is met eerste levensbehoeften zoals een tent en kookgerei, die kunnen tijdens internationale rampen worden ingezet".

Een van de mooiste acties van de Rotary vindt Jan Dirk zonder twijfel het langlopende wereldwijde project 'Polio de wereld uit' dat startte in 1985.

Dankzij inzet van de Rotary wereldwijd is polio inmiddels inderdaad bijna helemaal de wereld uit.