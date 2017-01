Tineke Donker is Vrijwilliger van het Jaar 2017

BARNEVELD - Tineke Donker is de Vrijwilliger van het Jaar 2017. Burgemeester dr. Asje van Dijk maakte dat vanavond, maandag 2 januari 2017, bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Barneveld. Ook de dames Gré de Gijdt en Nellie Tomasoa waren voor de vrijwilligersprijs genomineerd. Mevrouw Donker ontving als prijs een beeldje van kunstenares Wil Laudy uit Barneveld en kreeg uit handen van wethouder Hans van Daalen de erepenning van de gemeente Barneveld. De beide andere genomineerden ontvingen een ballonvaart.

Het is voor de vijfde maal dat de gemeente Barneveld de vrijwilligersprijs uitreikt; een erkenning voor het vele vrijwilligerswerk dat in de gemeente Barneveld door zóveel mensen wordt verricht. Bijvoorbeeld als mantelzorger voor een naaste, maar ook bij maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen en kerken. "Zonder deze vrijwilligers zouden veel activiteiten niet kunnen worden georganiseerd", aldus burgemeester Van Dijk. Om dit vrijwilligerswerk, dat achter de schermen en belangeloos wordt uitgevoerd, in het zonnetje te zetten, wordt jaarlijks de Vrijwilliger van het Jaar gekozen.

Nominaties

Boodschappen PlusBus

Mevrouw Donker is al meer dan 15 jaar actief voor Barnevue en de Boodschappen PlusBus. Deze bus organiseert onder andere uitjes voor ouderen in Barneveld. Ze bedenkt en regelt uitjes, maakt de boekjes, zoekt sponsoren en zit één ochtend in de week achter de telefoon. Hiernaast is zij al meer dan 10 jaar vrijwilliger bij het Groenhorst College; zij begeleidt hier elke week leerlingen die een minionderneming moet opstarten in het kader van Jong Ondernemen. Ook zit zij in het bestuur van Bridgeclub Barneveld, zet iedere woensdagmiddag alles klaar voor het bridgen en verzorgt de catering als er bridgedrives zijn. Mevrouw Tineke Donker is ook als vrijwilliger betrokken bij het bedienen en afwassen van de maandelijkse maaltijden voor 125 personen in Dorpshuis De Hofstee in Stroe. Zij heeft ongeveer 30 jaar in het bestuur van het dorpshuis gezeten en daar ook meer dan dertig jaar de maandelijkse ouderenmiddagen georganiseerd.

Eerdere Vrijwilligers van het Jaar waren mevrouw C.A.J. Emous (2013), de heer J. de Jong (2014), de heer J.C. Baart (2015) en de heer C. van Beek (2016).