BAM Infra B.V. realiseert infrastructuur rondom Harselaartunnel

BARNEVELD - De infrastructuur rond de toekomstige Harselaartunnel wordt gerealiseerd door de firma BAM Infra Regio Noordoost Wegen B.V. uit Apeldoorn. Het Gelderse bedrijf was een van de acht partijen die aan de aanbesteding van het werk heeft meegedaan. Binnenkort wordt bekend welke aannemer de Harselaartunnel zélf gaat bouwen.



De firma BAM Infra B.V. is – nadat de gunning van het werk definitief was geworden – direct aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de wegwerkzaamheden die rondom de Harselaartunnel plaatsvinden. Dat was in eerste instantie het plaatsen van omleidingsborden en tekstkarren om de afsluiting van de spoorovergang Stationsweg/Baron van Nagellstraat te communiceren. Gisteren, 2 januari 2017, werd de spoorovergang officieel afgesloten door de wethouders Gerard van den Hengel en Hans van Daalen.

De werkzaamheden die BAM Infra B.V. gaat uitvoeren, zijn: het verzorgen van alle omleidingsinformatie door middel van bebording en tekstkarren, het uitvoeren van voorbereidende (opbreek)werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen, het verleggen van de riolering voordat de bouw van de tunnel zélf van start kan gaan, het reconstrueren van de Stationsweg en de Baron van Nagellstraat na de werkzaamheden, het reconstrueren van de kruising Stationsweg/Binnenveld/Wencopperweg, de kruising Baron van Nagellstraat/Energieweg/Harselaarseweg, de kruising A1-Zuid, de Industrieweg en de kruising Harselaarseweg/Industrieweg, het aansluiten van de nieuwe infrastructuur op de Harselaartunnel, het realiseren van nieuwe verkeersregelinstallaties op de kruisingen Stationsweg/Binnenveld/Wencopperweg en Harselaarseweg/Industrieweg en het vervangen van de bestaande verkeersregelinstallaties op de kruisingen A1-Zuid en de Baron van Nagellstraat/Energieweg/Harselaarseweg.