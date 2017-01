NYPB maakt succesvolle comeback

BARNEVELD - De comeback van New Years Party Barneveld (NYPB) is zeker een succes te noemen. Niet alleen het aantal bezoekers was met ruim 1100 zeer bevredigend voor de organistoren, de sfeer was goed en alles is naar wens verlopen.

Extra goed ontvangen door de bezoekers was de inzet van pendelbussen vanuit Voorthuizen en Kootwijkerbroek. Vanuit Voorthuizen hebben zeker 200 bezoekers gebruik gemaakt van deze gratis service en vanuit Kootwijkerbroek ongeveer 75 feestgangers.

Ook deze editie werd weer uitgepakt met een zeer professionele Licht en Geluid show en inzet van 3 dj's.