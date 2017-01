Jaco Geurts opnieuw beste landbouwpoliticus

BARNEVELD/DEN HAAG - Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) is door het agrarische mediabedrijf Agrio voor de derde keer uitgeroepen tot beste landbouwpoliticus van Nederland. Geurts kreeg de meeste stemmen van boeren die mee konden doen aan deze verkiezing.

Geurts zit sinds 2012 in de Tweede Kamer en is landbouw woordvoerder. Geurts: 'vanuit mijn eigen boerenervaring en met gezond boerenverstand kom ik op voor de agrarische belangen. Dat zal ik ook blijven doen, want wij mogen nooit vergeten wat het belang van onze boeren en tuinders is voor Nederland. Zij verdienen ons vertrouwen en de ruimte om gewoon hun werk te doen in plaats van voortdurend te worden bekritiseerd over de manier waarop zij werken.'

Nederland behoort tot de kopgroep in de wereld op het gebied van voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn. Ons land is uitgeroepen tot beste voedselland ter wereld, omdat het gevarieerd, gezond en van goede kwaliteit is en dat moeten we behouden. Daarom heeft Geurts ook het initiatief genomen voor de nota 'Een Eerlijke boterham'. Zodat boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen en niet verder worden uitgemolken.

Zie verder het Agrio bericht op http://www.melkvee.nl/economie/nieuws/10089/geurts-opnieuw-beste-landbouwpoliticus-volgens-boeren