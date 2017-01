Pluimveemuseum viert met Barnies kipcorner opening tijdens wintermaanden

BARNEVELD - Het Pluimveemuseum is dit jaar voor het eerst geopend tijdens de wintermaanden. Om dat te vieren hebben zij de handen ineen geslagen met Barnies kipcorner in Barneveld. Samen hebben zij een arrangement samengesteld. Barnies kipcorner is aangekleed in de stijl van het museum en bezoekers van het museum krijgen voordeel. Zij eten gratis ter waarde van de entreeprijs van 18 euro bij Barnies als zij het museum met twee volwassenen en twee kinderen bezoeken. Of het eten of het bezoek is dus gratis.



Het Pluimveemuseum is dit jaar voor het eerst het hele jaar open. In het museum kom je meer te weten over de geschiedenis van kip en ei, kun je meedoen met een echte veiling en een kijkje nemen bij de broedmachine. Gedurende de winterperiode wordt in de koffiekamer de nieuwe wisselexpositie "Een huis vol haantjes" tentoongesteld.

Samenwerken als doel Het arrangement is ontstaan vanuit de wens om samen te werken op het gebied van promotie, het Pluimveemuseum en Barnies kipcorner hebben een duidelijke link met elkaar. Het 'museummenu' is onderdeel van het project 'Museum komt naar je toe!' ontstaan uit het Programma Cultuur en Erfgoed van de provincie Gelderland: Gelderland Cultuurprovincie! Doel van dit project (een initiatief van Prima Donna communicatieregisseurs) is om mensen in aanraking te laten komen met de verschillende musea die de provincie Gelderland rijk is. In plaats van bezoekers naar het museum te trekken, zoekt het museum (potentiële) bezoekers op. Meer informatie over dit project is te vinden via www.museummenu.nl en https://hetmuseumkomtnaarjetoe.wordpress.com