Dominee-effect: Barneveld vuurwerk-veilig

Tijdens de oudejaarsavond waren we als familie bij elkaar. Rond half twaalf hebben we met elkaar de 'oudejaarspsalm' 90 gelezen. Wat is dit lied van Mozes veelzeggend op zo'n moment waarbij je stilstaat bij een tijdsgrens in je leven. We hebben ook met elkaar gebeden om aan Gods hand de drempel van het oude naar het nieuwe jaar over te gaan. Kostbare momenten zo vlak voor twaalf uur.

Tegen twaalven schakelden we over naar het nationale 'aftelmoment' in Amsterdam. Om twaalf uur wisselden we goede wensen uit. Daarna gingen we naar buiten om naar het vuurwerk te kijken en onze buren te groeten. Ik vind het zelf best leuk om naar siervuurwerk te kijken en ook om zelf wat af te steken, maar het valt me wel op dat er om me heen steeds zwaarder vuurwerk wordt gebruikt. Zoals andere jaren was het ook bij deze jaarwisseling erg mistig. Je kon het vuurwerk niet goed zien en het voelde niet veilig op straat. Niet zo ver weg ontplofte een vuurpijl, die vergeten was op te stijgen.



Het verbaasde me niet dat ik de volgende dag hoorde dat het aantal mensen met oogletsel opnieuw is gestegen. Vaak zijn het toeschouwers, die getroffen worden door legaal siervuurwerk. In de helft van de gevallen houden ze er blijvende oogschade aan over. De materiële schade door het vuurwerk wordt geschat op zo'n 13 miljoen euro! Bij ons is het wat minder heftig dan in de grote steden. Toch las ik dat de brandweer wel 17 keer moest uitrukken en dat er een wijkagent met vuurwerk bekogeld was.

Er zijn eigenlijk geen argumenten te bedenken waarom we elk jaar op zo'n anarchistische manier beginnen. Alsof er in de eerste uren van het nieuwe jaar even geen wetten en regels zijn! Dan heb ik het nog niet eens over de enorme concentratie fijnstof, waar veel mensen last van hebben. Ik denk dat er in een overwegend christelijke gemeenschap als Barneveld genoeg draagvlak is om dit vanouds heidense ritueel te gaan inperken. Ik zou het zelfs mooi vinden als ons dorp een gidsfunctie zou krijgen op dit terrein. Er is wel politieke moed nodig om dit aan te pakken. Omdat nationale wetgeving er al zo lang niet komt…

We kunnen leren van het vuurwerkbeleid in Duitsland. Daar bestaan vier categorieën vuurwerk: de lichte categorieën 1 en 2. Die leveren geen gevaar op en je mag ze zelf afsteken. Voor de zwaardere categorieën 3 en 4 is een vergunning nodig. En op overtreding staan zulke hoge boetes dat mensen het uit hun hoofd laten om zelf met gevaarlijk vuurwerk aan de gang te gaan. Dat helpt. Je kunt dan met elkaar op afgesproken plaatsen naar vuurwerk gaan kijken, wat deskundig wordt aangestoken en een stuk mooier is. Daar kun je elkaar ontmoeten. Een veel gezelliger en fijner begin van het nieuwe jaar. Dan wordt het voor de hulpdiensten ook leuker.

De beste wensen! Veel heil en zegen!