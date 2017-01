Leren bloemschikken bij Groei&Bloei

HOEVELAKEN - Elke tweede dinsdagavond van de maand, kan men onder leiding van Vera de Boer, een bloemstuk naar eigen idee leren maken.

Nu de tuinen nog wat kaal zijn en minder werk vergen, is het fijn om wat groen-decoratie in huis te hebben. Nog leuker is het om zelf bloemstukken te leren maken bij Vera de Boer. De lessen zijn interessant voor beginners en gevorderden. Regelmatig volgt Vera de Boer inspiratiedagen en bezoekt ze tentoonstellingen om van de laatste trends op de hoogte te zijn. Door te werken in een groepje kan men ook van elkaar leren, inspiratie en nieuwe ideeën opdoen. En het is gezellig. Men kan werken met een thema of in overleg met Vera de Boer een eigen keuze maken.

Men neemt zelf blad, bloemen, ondergrond (bijvoorbeeld een schaal of bord, maar ook ander materiaal is mogelijk), een scherp mesje, draadtang, snoeischaar en eventueel een lijmpistool mee.

Data: 10 Januari, 14 Februari, 14 Maart, 11 April.

Kosten: Voor leden van Groei & Bloei: € 24,00 p.p., niet leden € 30,00 p.p. voor 4 lessen, inclusief koffie of thee met iets lekkers, te betalen bij de eerste les.

Locatie: Atelier/werkplaats aan de Hogebrinkerweg 45 in Hoevelaken.

Aanvang: 19.15 uur, vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.

Voor informatie: www.nijkerk.groei.nl.

Voor aanmelden: bloemschikkenbijgroeienbloei@gmail.com of 06-40903656, Vera de Boer.