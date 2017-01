Station Barneveld-Noord bereikbaar

BARNEVELD - Het station Barneveld-Noord blijft tijdens de bouw van de Harselaartunnel bereikbaar:

Met de auto rijdt men vanuit Barneveld: Stationsweg, Binnenveld, Station Barneveld-Noord.

Vanuit Voorthuizen (1): Baron van Nagellstraat, Harselaarseweg, Industrieweg. Men parkeert tot 27 februari nog in het transferium, daarna wordt het transferium afgesloten. Parkeren kan dan op de tijdelijke parkeerplaatsen aan de achterzijde van het Transferium Barneveld-Noord. Men loopt dan over de corridor naar het station Barneveld-Noord.

Vanuit Voorthuizen (2): Westelijke omleidingsroute: Baron van Nagellstraat, Harselaarseweg, Nijkerkerweg, Thorbeckelaan, Gasthuisstraat, Stationsweg, Binnenveld. Parkeren kan vanaf medio februari op het tijdelijke parkeerterrein langs de Wencopperweg.



Met de fiets

Vanuit Barneveld: Stationsweg, Binnenveld, Station Barneveld-Noord.

Voor fietsverkeer vanuit Voorthuizen zijn er verschillende opties. Tot 13 oktober 2017 blijft de spoorwegovergang voor fietsers beschikbaar. Tot die tijd kunnen fietsers dus over de spoorwegovergang naar het station Barneveld-Noord.

Vanaf 27 februari 2017 is het ook al mogelijk om aan de achterzijde van het Transferium Barneveld-Noord de fiets te parkeren. Vanaf dat moment is een tijdelijke parkeerplaats voor auto's en een aantal fietsenrekken gerealiseerd. Als men de fiets daar parkeert, loopt men over de corridor naar het station Barneveld-Noord.



Buslijn 205 komt niet langs station Barneveld-Noord. Tijdens de bouw van de Harselaartunnel is de route van buslijn 205 veranderd. Voor meer informatie over het openbaar vervoer, kijk op www.9292.nl.